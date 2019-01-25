Stasya_S93

Ищу тексты, которые не написаны

НАПИШУ ТО, О ЧЕМ ТЫ ТОЛЬКО ПОДУМАЛ

Мой путь как оплачиваемого копирайтера начался в 5 классе.

До этого я кропала какие-то истории про бездомных собачек «в стол». А тут одноклассник попросил меня написать обидный рассказ про девочку, с которой он враждовал. За 5, между прочим, рублей. В буфет можно было сходить. Так себе история, конечно.

Почему он обратится именно ко мне? Ну, он сказал: «Напишешь? Ты же умная, и ты в этом шаришь».⠀

Я умная и я в этом шарю, это точно.⠀

За моей спиной:⠀

-️ 5 лет филфака;

-️ курсы Софии Граф «Графомания как профессия» и по продающим текстам;

- сочинения, которые до сих пор читают как образцы;

-️ участие в творческих конкурсах;

-️ публикации в газетах.

Я — копирайтер, и я пишу. Для тебя я могу:

- Написать текст, статью, рассказ;

- Подготовить речь для выступления;

- Вести блог или колонку.

Обращайся, я всегда помогу облечь твою мысль в слова.

Резюме:

https://docs.google.com/document/d/1J1s-cj_bgq2_x6YH4cdaSiCF7lbtoTEGGLCoahJES5s/edit?usp=sharing