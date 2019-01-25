Stasya_S93

НАПИШУ ТО, О ЧЕМ ТЫ ТОЛЬКО ПОДУМАЛ
Мой путь как оплачиваемого копирайтера начался в 5 классе.
До этого я кропала какие-то истории про бездомных собачек «в стол». А тут одноклассник попросил меня написать обидный рассказ про девочку, с которой он враждовал. За 5, между прочим, рублей. В буфет можно было сходить. Так себе история, конечно.
Почему он обратится именно ко мне? Ну, он сказал: «Напишешь? Ты же умная, и ты в этом шаришь».⠀
Я умная и я в этом шарю, это точно.⠀
За моей спиной:⠀
-️ 5 лет филфака;
-️ курсы Софии Граф «Графомания как профессия» и по продающим текстам;
- сочинения, которые до сих пор читают как образцы;
-️ участие в творческих конкурсах;
-️ публикации в газетах.
Я — копирайтер, и я пишу. Для тебя я могу:
- Написать текст, статью, рассказ;
- Подготовить речь для выступления;
- Вести блог или колонку.
Обращайся, я всегда помогу облечь твою мысль в слова.
Резюме:
https://docs.google.com/document/d/1J1s-cj_bgq2_x6YH4cdaSiCF7lbtoTEGGLCoahJES5s/edit?usp=sharing