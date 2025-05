Stateline1

Разработка сайтов и мобильных приложений

Мы команда молодых, но уже довольно опытных разработчиков.

Нас объединяет общая цель - поиск интересных проектов в IT.

В настоящий момент мы все уже работаем в проектах, но

готовы рассмотреть ваши предложения или задачи.

Работаем с разными технологиями и языками программирования:

в наш функционал входят python, scala, ruby, java, php, js, go c, c++, c#.

Наши основные направления разработки: сайты, мобильные приложения,

микросервисы, прочее ПО, блокчей, нейросети и машинное обучение.