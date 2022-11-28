Stateline1

Разработка сайтов и мобильных приложений
Мы команда молодых, но уже довольно опытных разработчиков.
Нас объединяет общая цель - поиск интересных проектов в IT.
В настоящий момент мы все уже работаем в проектах, но
готовы рассмотреть ваши предложения или задачи.
Работаем с разными технологиями и языками программирования:
в наш функционал входят python, scala, ruby, java, php, js, go c, c++, c#.
Наши основные направления разработки: сайты, мобильные приложения,
микросервисы, прочее ПО, блокчей, нейросети и машинное обучение.
Я против войны в Украине!