копирайтинг, таблицы excel, написание статей
Высшее юридическое образование и стаж работы по специальности более 15 лет.
Окажу юридическую помощь.
Проконсультирую по волнующим Вас правовым и кадровым вопросам.
Подскажу алгоритм действий в затруднительной ситуации в случае увольнения.
Гарантирую качество и оперативность.
Кроме того, оказываю сопутствующие услуги:
* набор текста с любого источника;
* транскрибация видео и аудио материалов;
* наполнение контентом по юридической тематике;
* формирование таблиц и баз данных в ecxel;
* набор формул;
* поиск информации в интернет
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