копирайтинг, таблицы excel, написание статей

Высшее юридическое образование и стаж работы по специальности более 15 лет.

Окажу юридическую помощь.

Проконсультирую по волнующим Вас правовым и кадровым вопросам.

Подскажу алгоритм действий в затруднительной ситуации в случае увольнения.

Гарантирую качество и оперативность.

Кроме того, оказываю сопутствующие услуги:

* набор текста с любого источника;

* транскрибация видео и аудио материалов;

* наполнение контентом по юридической тематике;

* формирование таблиц и баз данных в ecxel;

* набор формул;

* поиск информации в интернет