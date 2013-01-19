Я новичок,хочу научиться работать удаленно через интернет.По образованию я специалист по рекламе.По данной специальности работаю 1,5 года.Благодаря данной профессии есть много навыков:быстрая работа с офисными программами,почтой, ICQ, Adobe Photoshope,Corel Drow. Я очень ответственная и коммуникабельная,много общаюсь по телефону.Также ходила когда-то на курсы журналистики и хорошо владею русским языком,могу попробовать себя в копирайтинге. Могу попробовать себя контент-менеджером,обработкой фотогафий,заказов и т.п. Я быстро обучаюсь и осваиваю новое.Готова работать для начала за небольшую оплату