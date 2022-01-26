Лазерное сканирование

Аспирант МИИГАиК, доцент кафедры архитектуры МКИК при ИГУМО. Почетный проектировщик АО «Метрогипротранс». Состою в экспертной группе секции «Подземные сооружения» Тоннельной ассоциации России. Удостоен в 2018 году почетной грамотой Департамента градостроительной политики города Москвы. Лауреат конкурса "Инженер года Тоннельной Ассоциации - 2019" . Автор публикаций в отраслевом и вузовском журналах. Разработчик профессиональных приложений на языке программирования C# в том числе с использованием Autodesk API AutoCAD, Civil 3D, Revit. C 2021 года член клуба BIM лидеров Autodesk.