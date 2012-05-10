Специализация: прикладное программирование и базы данных
Языки и технологии программирования:
Delphi - отлично. опыт работы с 2000 года
C++ - родной язык, на котором к сожалению уже почти как 9 лет не разговариваю
FireBird/InterBase - отлично. опыт работы с 2000 года
PHP, JavaScript, CSS, HTML-верстка - в стадии изучения
Программированием занимаюсь с 1996 года.
О себе:
Качества: исполнительный, целеустремленный, коммуникабельный, стрессоустойчив, легко обучаюсь, владею английским на уровне, достаточном для чтения документации.
Что ценю в людях:
Честность и порядочность.
Чего терпеть не могу:
Хамство при некомпетентности.
От заказчика жду:
Подробное и максимально полное ТЗ, своевременную оплату, уважительное отношение.
Базы данных
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Прикладное ПО
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от 1 дня
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