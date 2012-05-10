Специализация: прикладное программирование и базы данных

Языки и технологии программирования:

Delphi - отлично. опыт работы с 2000 года

C++ - родной язык, на котором к сожалению уже почти как 9 лет не разговариваю

FireBird/InterBase - отлично. опыт работы с 2000 года

PHP, JavaScript, CSS, HTML-верстка - в стадии изучения

Программированием занимаюсь с 1996 года.

О себе:

Качества: исполнительный, целеустремленный, коммуникабельный, стрессоустойчив, легко обучаюсь, владею английским на уровне, достаточном для чтения документации.

Что ценю в людях:

Честность и порядочность.

Чего терпеть не могу:

Хамство при некомпетентности.

От заказчика жду:

Подробное и максимально полное ТЗ, своевременную оплату, уважительное отношение.