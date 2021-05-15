Stefani333

Графический дизайнер, копирайтер

Учусь на специалиста в сфере рекламного бизнеса. Занимаюсь данной специализацией уже 4 год, навыки владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign. Большой спектр возможностей-если нужно написать отзыв или описание к сайту, товару то отлично с этим справлюсь. Если вам необходим фирменный стиль-создам в кратчайшие сроки. Студент но работе уделю максимум времени, вы в свою очередь на исходе получите качественно выполненную услугу. Владею английским языком на уровне pre-intermediate, польским разговорным. Возьмусь за любой проект связанный с моими умениями. Учусь только работать фрилансером поэтому требую не большую плату.