Доброго времени суток!

Занимаюсь непрерывной творческой работой со словом. Мне нравится писать тексты на различную тематику, поэтому я занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, создаю пресс-релизы и тексты для интернет-сайтов. Пишу грамотно, красиво и в срок.

Обращайтесь, буду рада сотрудничать!