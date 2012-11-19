Доброго времени суток!
Занимаюсь непрерывной творческой работой со словом. Мне нравится писать тексты на различную тематику, поэтому я занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, создаю пресс-релизы и тексты для интернет-сайтов. Пишу грамотно, красиво и в срок.
Обращайтесь, буду рада сотрудничать!
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