StellaArtua

Веб-программирование,доработка сайта,верстка.

Схема работы

Вы взаимодействуйте со мной, через разные коммуникаторы аля Viber,WhatsApp,Skype, почту не советую.

Стоимость работы оценивается предварительно и не меняется в процессе.

Выполняю и проверяю работу на своем собственном внутреннем сервере с применением профессиональных инструментов.

В остальном, мы работаем по договору. Оплата возможна безналичным переводом как от физического, так и от юридического лица.

Работа с постоянными заказчиками выстраивается сугубо индивидуально на взаимовыгодных условиях. С кем-то работа и оплата идет исключительно по задачам, с кем-то работа идет потоком с оплатой выполненных задач 2 раза в месяц.

Skype: erik.arakelyan89

Почта: [email protected]