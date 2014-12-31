Образование:
2007-2012гг.
УральскийФедеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Кафедраиностранных языков и перевода
Специальность:перевод и переводоведение, французский язык, английский язык, немецкий язык.
Владеюфранцузский и английским
Предметные области:
Техническая направленность:машиностроение, инструкции
Общественная направленность:политика, экономика и финансы, юридические документы
Профессиональный опыт:
Февраль 2013 – по настоящее время
Внештатный переводчик. Перевод газетных статей на внешнеполитические темы. Технический
перевод.
Июль 2012 – февраль 2013
Работа в компании, занимающейся инновационными разработками - ООО «Индоргоу Навигационные Системы»
Работа с технической (перевод инструкций, описаний разработок) и официально-деловой
документацией (договора о сотрудничестве).
Июнь 2010 – май 2012
Центр индивидуального обучения «Галилей»
Выполнение обязанностей репетитора по французскому языку, выполнение переводов с/на французский язык
общей тематики
Личные качества:
Оперативность,коммуникабельность, внимательность, ответственность.
Семейное положение: не замужем, детей нет.