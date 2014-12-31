Stelletta

Анастасия Stelletta

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик французского языка

Образование:

2007-2012гг.

УральскийФедеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Кафедраиностранных языков и перевода

Специальность:перевод и переводоведение, французский язык, английский язык, немецкий язык.

Владеюфранцузский и английским

 

Предметные области:

Техническая направленность:машиностроение, инструкции

Общественная направленность:политика, экономика и финансы, юридические документы

 

Профессиональный опыт:

Февраль 2013 – по настоящее время

 Внештатный переводчик. Перевод газетных статей на внешнеполитические темы. Технический

перевод.

Июль 2012 – февраль 2013

Работа в компании, занимающейся инновационными разработками  - ООО «Индоргоу Навигационные Системы»

Работа с технической (перевод инструкций, описаний разработок) и официально-деловой

документацией (договора о сотрудничестве).

Июнь 2010 – май 2012

Центр индивидуального обучения «Галилей»

Выполнение обязанностей репетитора по французскому языку, выполнение переводов с/на французский язык

общей тематики

Личные качества:

Оперативность,коммуникабельность, внимательность, ответственность.   

Семейное положение: не замужем, детей нет.

Переводы
нет отзывов
$4/час
от $20от 1 дня
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