Stells-L

Елена Stells-L

 
60 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Выполню дизайн проект, чертежи в программе ArchiCAD, визуализацию выполняю в 3ds MAX

Закончила обучение в Международной онлайн Школе Дизайна Интерьера.

Закончила курс Школа 3D Дизайна.

Владею программами 3ds MAX, V-Ray, ArchiCAD, Photoshop. 

В программе ArchiCAD выполняю чертежи проекта: обмерный план,

план монтажа / демонтажа стен, план планировки, план расстановки мебели,

концепт-борд, план пола, план потолка, план света, план сценария

включения и выключения света, план электрооборудования. Визуализация в

3ds MAX. Подборка отделочных материалов, мебели, составление сметы.

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