Выполню дизайн проект, чертежи в программе ArchiCAD, визуализацию выполняю в 3ds MAX
Закончила обучение в Международной онлайн Школе Дизайна Интерьера.
Закончила курс Школа 3D Дизайна.
Владею программами 3ds MAX, V-Ray, ArchiCAD, Photoshop.
В программе ArchiCAD выполняю чертежи проекта: обмерный план,
план монтажа / демонтажа стен, план планировки, план расстановки мебели,
концепт-борд, план пола, план потолка, план света, план сценария
включения и выключения света, план электрооборудования. Визуализация в
3ds MAX. Подборка отделочных материалов, мебели, составление сметы.
Портфолио
- 2-этажный дом34 просмотра
- Гостиная-столовая42 просмотра
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- Ванная комната43 просмотра