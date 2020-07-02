Здравствуй, мой заказчик. Спасибо, что выбрал меня.

Я графический дизайнер.

Опыт работы в сфере 3 года.

Занимаюсь разработкой:

Фирменный стиль(любой сложности)

Логотип

Полиграфическая продукция(любой сложности).

Бренд бук, логобук, гайдлайн

Работа в векторной графике.

Отправляю проект в любом формате.

Быстрая и надежная сделка.

Быстрый отклик, быстрая корректировка проекта.

Срок работы 1 день, в зависимости от заказа.

Моя цель - продвинуть за счет качественного дизайна