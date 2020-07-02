Здравствуй, мой заказчик. Спасибо, что выбрал меня.
Я графический дизайнер.
Опыт работы в сфере 3 года.
Занимаюсь разработкой:
- Фирменный стиль(любой сложности)
- Логотип
- Полиграфическая продукция(любой сложности).
- Бренд бук, логобук, гайдлайн
Отправляю проект в любом формате.
Быстрая и надежная сделка.
Быстрый отклик, быстрая корректировка проекта.
Срок работы 1 день, в зависимости от заказа.
Моя цель - продвинуть за счет качественного дизайна
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фирменный стиль72 просмотра
- Логотип/Log101 просмотр
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
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