Stendaller

Марина Stendaller

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Здравствуй, мой заказчик. Спасибо, что выбрал меня.

Я графический дизайнер.

Опыт работы в сфере 3 года.

Занимаюсь разработкой:

  • Фирменный стиль(любой сложности)
  • Логотип
  • Полиграфическая продукция(любой сложности).
  • Бренд бук, логобук, гайдлайн
Работа в векторной графике.

Отправляю проект в любом формате.

Быстрая и надежная сделка. 

Быстрый отклик, быстрая корректировка проекта.

Срок работы 1 день, в зависимости от заказа.

Моя цель - продвинуть за счет качественного дизайна

Портфолио

Фирменный стиль
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$1/час
от $10от 1 дня
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