Stenly_27

Людмила Stenly_27

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Mitriyweb
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
9 баллов
11 лет назад
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Приятный в общении человек. Отличный заказчик.
Дмитрий очень быстро нашел способ решения проблемы, хотя задача казалась неразрешимой. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
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Espirit
30 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Людмила - как замечательный человек, так и прекрасный заказчик. Своевременная оплата и приятные эмоции от общения. С удовольствием сотрудничала бы с ней и в будущем!
Смолова Наталья при выполнения работы учла все требования, которые были описаны в техническом задании. Всегда на связи и оперативно отвечает на пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
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Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
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С Людмилой очень приятно работать. Приятна и уважительна в общении, своевременная оплата и просто хорошее отношение. Очень рекомендую для сотрудничества! Мои наилучшие пожелания.Я буду рад новым проектам с вами.
Корнеев Андрей - профессионал своего дела. Очень понравились идеи, которые предложил во время выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству! Будем сотрудничать дальше. С уважением, Добриневская Людмила
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