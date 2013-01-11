необходимо настроить бэкап на сервере. От Вас сроки и цена.
Системное администрирование1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
необходимо настроить бэкап на сервере. От Вас сроки и цена.
Необходимо сделать иллюстрацию к тексту. Текст будет выслан исполнителю. Срок выполнения 1 день.
Необходима помощь в выполнении аудита сайта (поисковый, юзабилити) и проконсультировать по дальнейшему продвижению улучшению и продвижению сайта. От Вас - цена и сроки
Необходимо к тексту подобрать иллюстрацию и красиво оформить. Срок -1 день.