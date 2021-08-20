StepanBokarev

Веб разработка

Стоимость работы:цена договорная

Профессиональный опыт:более года

Форма собственности:Физ. лицо

Привет, меня зовут Степан! Я веб-дизайнер и тильда-эксперт, помогаю среднему и малому бизнесу выделяться на фоне конкурентов с помощью удобных в использовании продуманных сайтов.

Разрабатываю:

-лендинги;

-корпоративные сайты;

-персональные сайты;

-интернет магазины.

А еще рисую иллюстрации для своих проектов!)

Я гарантирую своевременное выполнение задачи, прозрачные условия и согласование на всех этапах разработки. Смотрю на задачу всегда с точки зрения маркетинга, главное на моих сайтах - удобство, структура и смысл.

Больше обо мне и моем подходе к работе вы можете узнать на моем сайте https://morzo-studio.ru/

КОНТАКТЫ

Телеграм https://t.me/Stepan5024

Ватсап https://wa.me/89774968939