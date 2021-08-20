StepanBokarev

Степан Бокарев StepanBokarevStepanBokarev
Стоимость работы:цена договорная
Профессиональный опыт:более года
Форма собственности:Физ. лицо
Привет, меня зовут Степан! Я веб-дизайнер и тильда-эксперт, помогаю среднему и малому бизнесу выделяться на фоне конкурентов с помощью удобных в использовании продуманных сайтов.
Разрабатываю:
-лендинги;
-корпоративные сайты;
-персональные сайты;
-интернет магазины.
А еще рисую иллюстрации для своих проектов!)
Я гарантирую своевременное выполнение задачи, прозрачные условия и согласование на всех этапах разработки. Смотрю на задачу всегда с точки зрения маркетинга, главное на моих сайтах - удобство, структура и смысл.
Больше обо мне и моем подходе к работе вы можете узнать на моем сайте https://morzo-studio.ru/
КОНТАКТЫ
Телеграм https://t.me/Stepan5024
Ватсап https://wa.me/89774968939