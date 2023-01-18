StepanRayjkevich

Степан Райкевич StepanRayjkevichStepanRayjkevich
25 летГрузия/Батуми
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Fullstack разработчик
Написание веб-приложений, автоматизация процессов, добавление товаров в базу данных и интеграция базы данных с приложением.
Верстка html страниц по макету. Создание стилей и интерактивности на js;
Написание ботов(telegram, discrod, vk, instagram, facebook);
Написание парсеров данных по ссылке;
Написание скриптов постинга на PHP+cURL.
Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).
Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.
Написание конверторов БД различных CMS.
Технологии: php, mysql, go, postgres, HTML, CSS, JS, REACT.