StepanRayjkevich

Fullstack разработчик

Написание веб-приложений, автоматизация процессов, добавление товаров в базу данных и интеграция базы данных с приложением.

Верстка html страниц по макету. Создание стилей и интерактивности на js;



Написание ботов(telegram, discrod, vk, instagram, facebook);

Написание парсеров данных по ссылке;

Написание скриптов постинга на PHP+cURL.

Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата(txt, csv, xls, xml).

Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.

Написание конверторов БД различных CMS.



Технологии: php, mysql, go, postgres, HTML, CSS, JS, REACT.