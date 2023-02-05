Stepan_01regin

УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА / Вы будете довольны нашим сотрудничеством!

Здравствуйте уважаемые заказчики!

Я занимаюсь созданием контента уже более 5 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Если вы ищете креативного человека для вашего крутого проекта, вы попали по адресу! Обладаю всеми необходимыми навыками, оборудованием и программным обеспечением для реализации самых невероятных идей!

Багаж знаний:

- Компьтерная академия "ШАГ" | STEP IT Academy (Специальность: Компьютерна графика и дизайн, разработка программного обеспечения)

- Компьтерная академия "Ньютек" (Специальность: Компьютерный дизайн и Web-программирование)

- Курсы CISCO

Мои навыки:

• монтаж видео

• цветокоррекция

• сведение аудио и видео дорожек

• работа с материалом с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д

• работа с хромакеем и мокапами

• выравнивание/чистка/стабилизация звука

• доступ к огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, звуков, стоков (Что немаловажно, могу выдать вам лицензию на использование того или иного контента)

• работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой

• стильные переходы

• трекинг движения

• замедление/ускорение видео

• работа с ТЗ

• озвучивание

• создание превью/обложек

Adobe After Effects

Sony Vegas, Premiere Pro, Cinema 4D, Blender

Photoshop, Adobe Illustrator

Audacity и другие программы для обработки звука

Преимущества работы со мной:

•При желании я вам могу предоставить как пример множество своих готовых работ, которые уже есть в интернете;

•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•Оплата только после сдачи работы ;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;

Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.

Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.

Как со мной связаться?

e-mail: [email protected]

telegram: +7 (928) 466 97 14

Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.