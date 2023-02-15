Stepan_Kovalchuk

Настрою Контекстную Рекламу как для себя.

Ковальчук Степан – специалист по Контекстной Рекламе в Google Ads и Google Analytics, PPC специалист.

Сертифицированный выпускник Школы Контекстной Рекламы Татьяны Михальченко.

Информация для малого и среднего бизнеса, желающего получить продажу или продвижение своих услуг через Google Рекламу.

Вам ко мне, если:

• Вы устали от вечного поиска ответственного и компетентного специалиста по Google Ads и Google Analytics.

• Запутались в Аналитике и хотели бы, чтобы кто-нибудь настроил ее для Вас как для себя.

• Настраиваете рекламу и Ваш бюджет вылетает "в трубу", а желаемого эффекта как не было так и нет.

• Есть офлайн точки продажи, но мысленно рассуждаете об интернет продажах.

• Ваши Рекламные Кампании работают и приносят конверсии, но хотелось бы, чтобы они (конверсии) были дешевле.

• Хотите увеличить количество продаж или услуг за разумные деньги.

• Вы сомневаетесь в эффективности Ваших Рекламных Компаний.

• Вы хотели бы встретиться "вживую" со специалистом, который вам настраивает рекламу в Google Ads, а вам вечно отказывают во встрече.

С радостью пообщаюсь "вживую" с Вами. О деталях встречи пишите в частные сообщения или просмотрите информацию в конце этого поста, как и еще можно со мной связаться.

Что вы получите при заказе услуг у меня?

• При одноразовой настройке вы получите:

? анализ сайта;

? стратегию продвижения сайта, я подберу типы кампаний/системы;

? список целевых ключевых слов/местонахождений;

? минус-слово;

? объявления (текстовые, графические, картинки)

? настройка Рекламной Кампании (РК);

? настройка целей для отслеживания результатов.

• При сопровождении РК Вы дополнительно получите:

? ежедневный мониторинг;

? отслеживание результатов РК с помощью Google Analytics (возможно коллтрекинг)

? оптимизация РК:

? снижение цены за клик;

? оптимизация затрат;

? увеличение CTR;

? увеличение количества конверсий;

? снижение цены за конверсию;

? отключение менее эффективных слов/объявлений/площадок;

? расширение семантики, чтобы охватывать еще больше целевой аудитории;

? тестирование объявлений;

? при необходимости возможно создание и добавление новых РК, поскольку появились новые товары/услуги;

? и еще многое другое при условии совместного согласования с заказчиком услуг.

Стоимость моих услуг:

• Настройка РК с "0" и ее запуск – от 100$.

• Настройка РК с "0" и ее запуск + сопровождение (1-н месяц) – от 150$.

• Сопровождение Вашей РК – от 100$ (за 1 месяц).

• Аудит ваших Рекламных Кампаний и в целом Вашей учетной записи в Google Ads и Google Analytics + аудит Вашего сайта – бесплатно в замен на честный отзыв.