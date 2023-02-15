Stepan_Kovalchuk

Степан Ковальчук Stepan_KovalchukStepan_Kovalchuk
Ковальчук Степан – специалист по Контекстной Рекламе в Google Ads и Google Analytics, PPC специалист.
Сертифицированный выпускник Школы Контекстной Рекламы Татьяны Михальченко.
Информация для малого и среднего бизнеса, желающего получить продажу или продвижение своих услуг через Google Рекламу.
Вам ко мне, если:
• Вы устали от вечного поиска ответственного и компетентного специалиста по Google Ads и Google Analytics.
• Запутались в Аналитике и хотели бы, чтобы кто-нибудь настроил ее для Вас как для себя.
• Настраиваете рекламу и Ваш бюджет вылетает "в трубу", а желаемого эффекта как не было так и нет.
• Есть офлайн точки продажи, но мысленно рассуждаете об интернет продажах.
• Ваши Рекламные Кампании работают и приносят конверсии, но хотелось бы, чтобы они (конверсии) были дешевле.
• Хотите увеличить количество продаж или услуг за разумные деньги.
• Вы сомневаетесь в эффективности Ваших Рекламных Компаний.
• Вы хотели бы встретиться "вживую" со специалистом, который вам настраивает рекламу в Google Ads, а вам вечно отказывают во встрече.
С радостью пообщаюсь "вживую" с Вами. О деталях встречи пишите в частные сообщения или просмотрите информацию в конце этого поста, как и еще можно со мной связаться.
Что вы получите при заказе услуг у меня?
• При одноразовой настройке вы получите:
? анализ сайта;
? стратегию продвижения сайта, я подберу типы кампаний/системы;
? список целевых ключевых слов/местонахождений;
? минус-слово;
? объявления (текстовые, графические, картинки)
? настройка Рекламной Кампании (РК);
? настройка целей для отслеживания результатов.
• При сопровождении РК Вы дополнительно получите:
? ежедневный мониторинг;
? отслеживание результатов РК с помощью Google Analytics (возможно коллтрекинг)
? оптимизация РК:
? снижение цены за клик;
? оптимизация затрат;
? увеличение CTR;
? увеличение количества конверсий;
? снижение цены за конверсию;
? отключение менее эффективных слов/объявлений/площадок;
? расширение семантики, чтобы охватывать еще больше целевой аудитории;
? тестирование объявлений;
? при необходимости возможно создание и добавление новых РК, поскольку появились новые товары/услуги;
? и еще многое другое при условии совместного согласования с заказчиком услуг.
Стоимость моих услуг:
• Настройка РК с "0" и ее запуск – от 100$.
• Настройка РК с "0" и ее запуск + сопровождение (1-н месяц) – от 150$.
• Сопровождение Вашей РК – от 100$ (за 1 месяц).
• Аудит ваших Рекламных Кампаний и в целом Вашей учетной записи в Google Ads и Google Analytics + аудит Вашего сайта – бесплатно в замен на честный отзыв.