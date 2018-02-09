Stepan_PCR

Настрою контекстную рекламу РСЯ

Я начинающий специалист по настройке рекламы в РСЯ(Рекламная Сеть Яндекс).В настоящее время прохожу обучение в «Школе прибыльныхИнтернет профессий PROFIINTERNET». Насегодняшний день я научился настраивать контекстную рекламу РСЯ. Для наработки

практических навыков я готов настроить Вашу рекламную компанию, за чисто

символическую плату – Ваш отзыв о сделанной мной работе.Настройку рекламной компании я делаю под бдительнымприсмотром опытных тренеров, у которых прохожу обучение. Мои наставники за

такую работу выставляют счета от 15 000 рублей. Мое предложение для Васравносильно тому, что рекламную компанию настраивать будет профессионал, но

цена за эту работу всего лишь отзыв.Пишите на:e-mail: [email protected]скайп: kazancevsi1980В Контакте:https://vk.com/id165079385. Нас с Вами ждет взаимовыгодное сотрудничество.