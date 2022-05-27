Stepan_Sorokin

Степан Сорокин Stepan_Sorokin

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер с Украины .Постоянно развиваюсь и с каждым разом увеличиваю качество выполнения работы =0
  • Разрабатываю дизайн сайтов (в том числе адаптивный), макетов полиграфии от визиток до каталогов и постеров;
  • Логотипы, фирменные стили; дизайн открыток, приглашений, календарей и прочей рекламной продукции.
  • Знание цветоделения, предпечатной подготовки макетов, верстка многостраничных изданий различной сложности, рекламных модулей.
  • Люблю свое дело, постоянно самообучаюсь; заинтересован в отличном результате.