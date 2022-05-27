Stepan_Sorokin

Веб-дизайнер с Украины .Постоянно развиваюсь и с каждым разом увеличиваю качество выполнения работы =0
- Разрабатываю дизайн сайтов (в том числе адаптивный), макетов полиграфии от визиток до каталогов и постеров;
- Логотипы, фирменные стили; дизайн открыток, приглашений, календарей и прочей рекламной продукции.
- Знание цветоделения, предпечатной подготовки макетов, верстка многостраничных изданий различной сложности, рекламных модулей.
- Люблю свое дело, постоянно самообучаюсь; заинтересован в отличном результате.