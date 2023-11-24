Python-разработчик

Привет, меня зовут Степан и я являюсь опытным программистом с фокусом на разработку телеграм ботов на языке программирования Python.

Я имею:

богатый опыт работы с базами данных

знаю фреймворки Django и Flask.

Мои навыки включают в себя:

создание функциональных телеграм ботов

умение работать с различными типами баз данных

опыт разработки веб-приложений с использованием Django и Flask.

Кроме программирования, я также обладаю навыками в области анализа требований, разработки чистого и легко читаемого кода, а также умею эффективно совмещать различные технологии для создания надежного и масштабируемого программного обеспечения.

Я стремлюсь к развитию свои навыков и знаний в области программирования, и готов вкладывать свой потенциал в различные проекты. Я заинтересован в работе над новыми и вызывающими проектами, где могу применить свои знания и способности для достижения успеха команды.