StepanovAndrey

Статьи будут писаться для раздела сайта ( http://www.maxishop.ru/manufacturer/ ). Это интернет-магазин, продающий автонавигаторы, видеорегистраторы, трекеры GPS, планшеты, навигационное ПО, телефоны и смартфоны (несколько брендов всего). Производителей гораздо больше, чем на приведенной странице сайта. Необходимо написать тексты ...
Андрей Степанов StepanovAndreyStepanovAndrey
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать тексты по тематикам: - предпусковые подогреватели Webasto (3 статьи) - предпусковые подогреватели Eberspacher (10 статей) - климатическое оборудование для авто Waeco (6 статей) - климатическое оборудование для авто Dometic (6 статей) - климатическое оборудование для авто IndelB (5 ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходимо собрать все фотографии всех дверей с сайта http://www.grk-rada.ru/catalog/ и разложить их по папкам. Структура папок 2-хуровневая: 1) Название коллекции (их у фабрики всего 3 - Grand, Verona, Рада) 2) Название модели двери. Внутрь папки с названием модели двери ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо написать описания под следующие коллекции дверей Волховец ( самые популярные на российском рынке межкомнатные двери): Классика Тектон Модум Новая Классика Nuance Interio Деканто + Раздвижные двери Волховец (это направление не дробится на коллекции) Итого 8 текстов по 2500 - 3000 знаков. Необходимы хорошие, понятные ...Завершен12 лет назад
Добрый день! Необходимо написать 31 небольшой текст про фабрики плитки. Полный список фабрик находится в разделе сайта http://www.poshinteriors.ru/plitka/ Про каждого производителя необходимо написать SEO-текст, который содержит: 1 абзац про страну происхождения и историю бренда. 1 абзац про разнообразие вариантов ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
Добрый день. Необходимо 28 текстов про керамическую плитку (напольную, настенную) по 3 абзаца (всего каждый текст ~1000 символов), никакой конкретики, просто красивое "бла-бла-бла" с ключевыми словами "плитка", "напольная плитка", "керамическая плитка". итого около 28 000 символов. Указывайте срок ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать описания для 4 покеррумов – Poker Stars, Titan Poker, Party Poker, 888 Poker на русском и английском языках. Poker Stars – http://www.pokerstars.net Titan Poker – http://www.titanpoker.com Party Poker – http://www.partypoker.com 888 Poker – http://www.888poker.com Каждое описание ...Завершен12 лет назад
Написать SEO-тексты для людей и роботов для этих страниц на смену имеющимся текстам: http://www.prokatkaret.ru/ http://www.prokatkaret.ru/howtochoose http://www.prokatkaret.ru/priznanye Также написать несколько абзацев о том, что "запечатлеть прекрасные моменты на фото - одна из наших услуг" для страницы (~ 1500 знаков): ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать 3 SEO-текста по 2000 знаков ( ИТОГО около 6000 знаков ) на одну тему. Запросы 1 текста: дизельное топливо дизельное топливо петербург купить дизельное топливо купить дизельное топливо оптом куплю дизельное топливо оптом Запросы 2 текста: продажа дизельного топлива спб доставка дизельного ...Завершен13 лет назад
Требуется написание 3-х SEO-текстов (желатльно ещё и продающих) по дверям: 1) Волховец Запросы: волховец, двери волховец, волховец двери, магазин волховец, волховец межкомнатные двери, волховец спб. 2) Софья Запросы: двери софья, межкомнатные двери софья, двери софья петербург. 3) Гардиан Запросы: гардиан, ...Завершен13 лет назад
Перевести текст о покер-румах на английский язык. Часть предложений повторяется. Укажите, пожалуйста, сумму, за которую готовы выполнить работу.Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Требуется: 2 текста для людей и роботов около 2000 знаков. Темы - "Прокат карет", "Как выбрать карету?". Информация и ключевые словаи в ТЗ во вложении. Предоплата при наличии отзывов.Завершен13 лет назад