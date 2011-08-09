StepanovAndrey

Андрей Степанов StepanovAndrey

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO-статьи - производители автомобильных гаджетов.

    Статьи будут писаться для раздела сайта ( http://www.maxishop.ru/manufacturer/ ). Это интернет-магазин, продающий автонавигаторы, видеорегистраторы, трекеры GPS, планшеты, навигационное ПО, телефоны и смартфоны (несколько брендов всего). Производителей гораздо больше, чем на приведенной странице сайта. Необходимо написать тексты ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-тексты для сайта подогревателей Webasto и др.

    Необходимо написать тексты по тематикам: - предпусковые подогреватели Webasto (3 статьи) - предпусковые подогреватели Eberspacher (10 статей) - климатическое оборудование для авто Waeco (6 статей) - климатическое оборудование для авто Dometic (6 статей) - климатическое оборудование для авто IndelB (5 ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Собрать фотографии с сайта фабрики

    Необходимо собрать все фотографии всех дверей с сайта http://www.grk-rada.ru/catalog/ и разложить их по папкам. Структура папок 2-хуровневая: 1) Название коллекции (их у фабрики всего 3 - Grand, Verona, Рада) 2) Название модели двери. Внутрь папки с названием модели двери ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • SEO-описания коллекций дверей Волховец

    Необходимо написать описания под следующие коллекции дверей Волховец ( самые популярные на российском рынке межкомнатные двери): Классика Тектон Модум Новая Классика Nuance Interio Деканто + Раздвижные двери Волховец (это направление не дробится на коллекции) Итого 8 текстов по 2500 - 3000 знаков. Необходимы хорошие, понятные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • SEO-тексты про фабрики плитки.

    Добрый день! Необходимо написать 31 небольшой текст про фабрики плитки. Полный список фабрик находится в разделе сайта http://www.poshinteriors.ru/plitka/ Про каждого производителя необходимо написать SEO-текст, который содержит: 1 абзац про страну происхождения и историю бренда. 1 абзац про разнообразие вариантов ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • 28 текстов про плитку

    Добрый день. Необходимо 28 текстов про керамическую плитку (напольную, настенную) по 3 абзаца (всего каждый текст ~1000 символов), никакой конкретики, просто красивое "бла-бла-бла" с ключевыми словами "плитка", "напольная плитка", "керамическая плитка". итого около 28 000 символов. Указывайте срок ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описания для 4 покер-румов (рус. + англ.)

    Необходимо сделать описания для 4 покеррумов – Poker Stars, Titan Poker, Party Poker, 888 Poker на русском и английском языках. Poker Stars – http://www.pokerstars.net Titan Poker – http://www.titanpoker.com Party Poker – http://www.partypoker.com 888 Poker – http://www.888poker.com Каждое описание ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт/рерайт ~10000 зн. (Тема - Прокат карет)

    Написать SEO-тексты для людей и роботов для этих страниц на смену имеющимся текстам: http://www.prokatkaret.ru/ http://www.prokatkaret.ru/howtochoose http://www.prokatkaret.ru/priznanye Также написать несколько абзацев о том, что "запечатлеть прекрасные моменты на фото - одна из наших услуг" для страницы (~ 1500 знаков): ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • SEO-тексты по тематике "Дизельное топливо"

    Здравствуйте! Требуется написать 3 SEO-текста по 2000 знаков ( ИТОГО около 6000 знаков ) на одну тему. Запросы 1 текста: дизельное топливо дизельное топливо петербург купить дизельное топливо купить дизельное топливо оптом куплю дизельное топливо оптом Запросы 2 текста: продажа дизельного топлива спб доставка дизельного ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-копирайт (двери Волховец, Софья, Гардиан)

    Требуется написание 3-х SEO-текстов (желатльно ещё и продающих) по дверям: 1) Волховец Запросы: волховец, двери волховец, волховец двери, магазин волховец, волховец межкомнатные двери, волховец спб. 2) Софья Запросы: двери софья, межкомнатные двери софья, двери софья петербург. 3) Гардиан Запросы: гардиан, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-копирайт (2 стр. на сайт по прокату карет)

    Здравствуйте. Требуется: 2 текста для людей и роботов около 2000 знаков. Темы - "Прокат карет", "Как выбрать карету?". Информация и ключевые словаи в ТЗ во вложении. Предоплата при наличии отзывов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Копирайт/рерайт ~10000 зн. (Тема - Прокат карет)
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
Елена выполнила задание в указанный срок и качественно. По части копирайта Елена отличный специалист. Буду сотрудничать вновь.
Ответный отзыв
Edward_79
Эдуард 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
SEO-тексты для сайта подогревателей Webasto и др.
Если и можно получать удовольствие от работы, то только если выполняешь ее для такого человека как Андрей. К сожалению, таких заказчиков, которые понимают и ценят качественную работу по достоинству - все меньше и меньше. Очень надеюсь на дальнейшее активное сотрудничество с Андреем. И еще, не раз замечал, если сотрудничаешь с хорошим человеком, то и работа ладиться. Андрей как раз из этой редкой категории людей.
Работа с Эдуардом оставила у меня только положительные впечатления. Мне была необходима небольшая серия SEO-статей на весьма популярную тематику. Одну из них я поручил Эдуарду. Перед выполнением задания, он детально проанализировал область, выявил и рекомендовал мне дополнительно включить несколько ключевых фраз, которые отлично вписались в текст и хорошо сказались на реакции поисковых систем. Редко встречаются исполнители, от которых можно ожидать настолько вдумчивой работы. Без сомнения, я буду работать с Эдуардом вновь. Всегда корректное общение по делу, продуманные рекомендации и четкое соблюдение сроков — вот те плюсы, которые заставили меня написать столь развернутый отзыв.
Ответный отзыв
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
11 лет назад
SEO-тексты для сайта подогревателей Webasto и др.
Сотрудничество с Андреем оставило исключительно положительные воспоминания. Хороший человек и ценный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Отлично справился с заданием.
Ответный отзыв
nestaleks
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Собрать фотографии с сайта фабрики
Интересный проект с детализированным ТЗ. Приятно было сотрудничать. Все на высоком уровне.
Александр качественно и быстро выполнил работу. Сразу понял все нюансы проекта и сделал всё на отлично. Буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
SEO-описания коллекций дверей Волховец
Сотрудничество, как всегда, прошло очень удачно. Спасибо!
Качественно и в короткий срок Ксения выполнила задание, подошла творчески и с энтузиазмом. Буду сотрудничать и впредь.
Ответный отзыв