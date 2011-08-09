StepanovAndrey

Работа с Эдуардом оставила у меня только положительные впечатления. Мне была необходима небольшая серия SEO-статей на весьма популярную тематику. Одну из них я поручил Эдуарду. Перед выполнением задания, он детально проанализировал область, выявил и рекомендовал мне дополнительно включить несколько ключевых фраз, которые отлично вписались в текст и хорошо сказались на реакции поисковых систем. Редко встречаются исполнители, от которых можно ожидать настолько вдумчивой работы. Без сомнения, я буду работать с Эдуардом вновь. Всегда корректное общение по делу, продуманные рекомендации и четкое соблюдение сроков — вот те плюсы, которые заставили меня написать столь развернутый отзыв.