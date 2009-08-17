Steppe_Wolf

Попович Денис Анатольевич
Возраст: 25 года
Украина, г. Львов
Телефон: 80633929014, 80981244821
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2001-2007 Национальная Металлургическая Академия Украины, дневное отделение.
Инженер-механик металлургического оборудования. Магистр
•Лист благодарности (4 шт.)
•Грамота за отличные успехи в обучении
•Грамота за активное участие в научно-технической конференции молодых специалистов комбината «Криворожсталь» 2005г.
ОПЫТ РАБОТЫ
Инженер-проектировщик
ООО «Техноэкспорт» г. Кривой Рог, ул. Тихвинская, 16
Инженер по подготовке производства
ООО «Энерготехбуд» г. Кривой Рог ул. Каховская, 33
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
•знание норм и стандартов в сфере строительства;
•владение приложениями «Компас», «AutoCAD», «MathCAD»;
•владение ПК на уровне опытного пользователя (Word, Excel, Интернет);
•английский язык - базовый;
Более 5ти лет выполняю задания по техническим дисциплинам (детали машин, сопромат, черчение, физика, теория машин и механизмов и т.д.) В совершенстве владею черчением в среде "Компас", возможно выполнение заданий в среде "AutoCAD".