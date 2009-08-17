Steppe_Wolf

Инженер, технические разработки и расчеты

Попович Денис Анатольевич

Возраст: 25 года

Украина, г. Львов

Телефон: 80633929014, 80981244821

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2001-2007 Национальная Металлургическая Академия Украины, дневное отделение.

Инженер-механик металлургического оборудования. Магистр

•Лист благодарности (4 шт.)

•Грамота за отличные успехи в обучении

•Грамота за активное участие в научно-технической конференции молодых специалистов комбината «Криворожсталь» 2005г.

ОПЫТ РАБОТЫ

Инженер-проектировщик

ООО «Техноэкспорт» г. Кривой Рог, ул. Тихвинская, 16

Инженер по подготовке производства

ООО «Энерготехбуд» г. Кривой Рог ул. Каховская, 33

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

•знание норм и стандартов в сфере строительства;

•владение приложениями «Компас», «AutoCAD», «MathCAD»;

•владение ПК на уровне опытного пользователя (Word, Excel, Интернет);

•английский язык - базовый;

Более 5ти лет выполняю задания по техническим дисциплинам (детали машин, сопромат, черчение, физика, теория машин и механизмов и т.д.) В совершенстве владею черчением в среде "Компас", возможно выполнение заданий в среде "AutoCAD".