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ПОРТФОЛИО

Автомобильная тематика:

1) http://webzametki.com/5975 ( "Toyota Land Cruiser 200 – ”гроза” внедорожников" )

2) http://webzametki.com/5970 ( "Alfa Romeo 159" )

3) http://webzametki.com/5952 ( "Audi A4 – мечта, воплотившаяся в жизнь" )

4) http://webzametki.com/5671 ( "Мазда 3 – машина будущего" )

Обзоры фильмов, мультфильмов, сериалов:

1) http://webzametki.com/6018 ( "Фильм "Некуда бежать"" )

2) http://webzametki.com/6027 ( "Фильм, который нужно посмотреть" )

3) http://webzametki.com/6014 ( "Лучшее аниме всех времен и народов" )

Спортивная тематика:

1) http://webzametki.com/5989 ( "Чемпионат мира по футболу 2010 в ЮАР" )

Заработок в Интернете:

1) http://webzametki.com/5980 ( "Заработок в интернете – миф или реальность" )

Описание игр:

1) http://webzametki.com/5649 ( "Игра “Will Rock”" )

2) http://webzametki.com/5613 ( "Игра “The Elder Scrolls 4:Oblivion”" )

Строительная тематика:

1) http://webzametki.com/5962 ( "Клеим обои: советы профессионала" )

2) http://megabanya.ru/i-snova-russkaya-banya.html ( "Русская баня" )

3) http://criptoflex.com/montag.html ( "Монтаж криптофлекса" )

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