Здравствуйте, имеется популярный ресурс, посвящен аниме "Наруто". На нем имеется довольно старый дизайн, мы хотим его обновить. Сайт расскручен, имеет большую посещаемость и даже постоянную аудиторию, которая критически отнесется даже к мелким косякам в ...
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