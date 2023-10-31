Занимаюсь веб разработкой более 6 лет. Моя цель - превратить ваши идеи и требования в привлекательные и функциональные решения. Мои навыки включают в себя:

• Фронтенд-разработка: Опыт работы с HTML, CSS, JavaScript и библиотеками/фреймворками, такими как Jquery, React и тд. Создание адаптивных и кросс-браузерных интерфейсов. Создание сайтов с использованием CMS Wordpress.

• Бекенд-разработка: Знание языков программирования, таких как Python, PHP, Nodejs, и опыт работы с базами данных (SQL и NoSQL). Разработка масштабируемых и безопасных серверных решений.

• Разработка ботов: Разработка асинхронных ботов для Telegram с помощью языка Python на базе библиотеки aoigram, с использованием БД и тд.

• Оптимизация производительности: Оптимизация скорости загрузки страниц, минимизация запросов к серверу, использование кэширования и другие методы для улучшения пользовательского опыта.

• Интеграция сторонних сервисов: Внедрение сторонних API, платежных систем, систем аналитики и других сервисов для расширения функциональности сайта.

• Безопасность и тестирование веб-приложений: Защита от уязвимостей и атак, обеспечение безопасности данных пользователей. Реализация проверок сайтов с использованием Python библиотек pypetter, sellenium и тд.

Я постоянно обучаюсь и слежу за последними тенденциями в веб-разработке, чтобы предоставить моим клиентам лучшие решения. Моя цель - помочь вам достичь ваших целей и сделать ваш веб-проект успешным.

Обратитесь ко мне, если вам нужен профессиональный веб-разработчик, способный превратить ваши идеи в реальность и улучшить ваше онлайн-присутствие.