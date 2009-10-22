Андрей Азарсков StereoMasterStereoMaster
35 летРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Еще одна кнопка151 просмотр
- Кнопка для форума о заработке116 просмотров
- Баннер для форума о заработке144 просмотра
- Новая шапка форума GameSHOWS.ru153 просмотра
- Исходник для favicon для хак-форума230 просмотров
- Логотип для WAP-портала Slivko.ru147 просмотров
- Без названия106 просмотров
- Баннер для wargroup.ru118 просмотров
- Непринятый баннер для nice-portal113 просмотров
- Шапка для форума GameSHOWS.ru122 просмотра
- Логотип IRC-игры "Один на один"181 просмотр
- Логотип IRC-игры "Красная карта"211 просмотров