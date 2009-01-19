Образование:
2003-2008 гг. – Тверской государственный университет, филологический факультет, специальность «Издательское дело и редактирование».
Получен диплом о высшем образовании, присвоена квалификация – специалист книжного дела.
Опыт работы:
Издательство "Тверь-контакт",4 мес., верстальщик (верстка в InDesign);
Журнал "OpenТверь", 1 год , журналист (написание статей для журнала; корректура статей; участие в допечатной подготовке журнала (дизайн, верстка); проведение рекламных акций журнала);
"Тверской литературный альманах", 1,5 года, литературный редактор, корректор (редактирование и корректура художественных прозаических текстов; работа с авторами)
Дополнительная информация:
• Знание всех аспектов редакторской правки текста, его корректуры;
• Знание иностранного языка – английский (читаю, перевожу со словарем);
• Знание программ Word, CorelDraw, Photoshop, InDesign;
• Десятипальцевый набор.