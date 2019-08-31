SteveFlJobs

Идеи - имеют срок хранения. Деньги не принесут счастья тем, кому лень их зарабатывать.

Потеря времени не конец вашей деятельности - это повод поменять свои часы.

Любая возможность - приведёт вас к результату.

Амюициозная команда, выполняет заказы любых сложностей.

Специализации: 3d моделирование, анимирование, CGi, разработка ПО, разработка мобильных приложений и gamedev.

Ios/Android - разработка ПО, программирование, создание презентаций.

Мультимедиа: Озвучка, видеомонтаж, тексты, переводы с различных языков.