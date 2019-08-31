SteveFlJobs

Идеи - имеют срок хранения. Деньги не принесут счастья тем, кому лень их зарабатывать.
Потеря времени не конец вашей деятельности - это повод поменять свои часы.
Любая возможность - приведёт вас к результату.
Амюициозная команда, выполняет заказы любых сложностей.
Специализации: 3d моделирование, анимирование, CGi, разработка ПО, разработка мобильных приложений и gamedev.
Ios/Android - разработка ПО, программирование, создание презентаций.
Мультимедиа: Озвучка, видеомонтаж, тексты, переводы с различных языков.
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