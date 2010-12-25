Пишу стихи, высказывания, песни и прочие авторские тексты.
В течении последних пяти лет занимаюсь написанием авторских текстов на заказ.
Имею огромный опыт работы в сети Интернет.
Высшее техническое образование (диплом с отличием).
Отлично знаю HTML и PHP а также хорошо разбираюсь в каскадных листах стилей (CSS) и системах управления контентом (CMS).
P.S. Если есть необходимость в заказе стихотворных работ, можем работать через сайт, указанный в личных данных.
Портфолио
- Пример рерайта174 просмотра
- Стихотворение "Дуэль"217 просмотров
- Высказывания. Философские и лирические.213 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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#2003
Редактирование и Корректура
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