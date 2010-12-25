Пишу стихи, высказывания, песни и прочие авторские тексты.

В течении последних пяти лет занимаюсь написанием авторских текстов на заказ.

Имею огромный опыт работы в сети Интернет.

Высшее техническое образование (диплом с отличием).

Отлично знаю HTML и PHP а также хорошо разбираюсь в каскадных листах стилей (CSS) и системах управления контентом (CMS).

P.S. Если есть необходимость в заказе стихотворных работ, можем работать через сайт, указанный в личных данных.