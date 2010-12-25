Stihi-LliriK

Кирилл Stihi-LliriK

 
36 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Пишу стихи, высказывания, песни и прочие авторские тексты.

В течении последних пяти лет занимаюсь написанием авторских текстов на заказ.

Имею огромный опыт работы в сети Интернет.

Высшее техническое образование (диплом с отличием).

Отлично знаю HTML и PHP а также хорошо разбираюсь в каскадных листах стилей (CSS) и системах управления контентом (CMS).

P.S. Если есть необходимость в заказе стихотворных работ, можем работать через сайт, указанный в личных данных.

PHPHTMLCSS
Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2003
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#5414
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#7897