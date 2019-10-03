Профессиональный подход. Оперативность. Лояльность.
Приветствую Вас на своей странице!
Меня зовут Наталья. Буду рада выполнить Ваш заказ (от разработки макета, до предпечатной подготовки).
1. ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
2. РАЗРАБОТКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
3. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДИРОВАНИЕ
5. ОБРАБОТКА, ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ И РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ
6. ФОТОКОЛЛАЖ, ФОТОМОНТАЖ.
СХЕМА РАБОТЫ: БРИФ-ПРЕДОПЛАТА(все же, хочется обезопасить свой труд) -ЭСКИЗЫ-ДОРАБОТКА ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА-УТВЕРЖДЕНИЕ-ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА-ОТЗЫВ-ИСХОДНИК
Работу довожу до результата, который будет полностью устраивать заказчика.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Связаться со сной можно ежедневно с 10:00 до 20:00 часов.
Выходной день: суббота, воскресенье
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Портфолио
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- Фотомонтаж148 просмотров
- Фотомонтаж142 просмотра
- Фотомонтаж147 просмотров
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- Цифровая живопись149 просмотров
- Рисунок (графит)176 просмотров
- Рисунок (графит)212 просмотров
- Живопись (акварель)203 просмотра
- Концептуальный шрифт246 просмотров
- Эскизы арт- проекта177 просмотров
- Настенный календарь 3 в 1239 просмотров
Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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