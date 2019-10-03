Stihiya77777

Наталья Stihiya77777

 
33 годаРоссия/Ставрополь
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональный подход. Оперативность. Лояльность.

Приветствую Вас на своей странице!

Меня зовут Наталья. Буду рада выполнить Ваш заказ (от разработки макета, до предпечатной подготовки).

1. ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

2. РАЗРАБОТКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

3. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДИРОВАНИЕ

5. ОБРАБОТКА, ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ И РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ

6. ФОТОКОЛЛАЖ, ФОТОМОНТАЖ.

СХЕМА РАБОТЫ: БРИФ-ПРЕДОПЛАТА(все же, хочется обезопасить свой труд) -ЭСКИЗЫ-ДОРАБОТКА ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА-УТВЕРЖДЕНИЕ-ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА-ОТЗЫВ-ИСХОДНИК

Работу довожу до результата, который будет полностью устраивать заказчика.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Связаться со сной можно ежедневно с 10:00 до 20:00 часов.

Выходной день: суббота, воскресенье

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