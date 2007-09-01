Буду рад выполнить ваше поручение, мне это интересно.

Образование:

• Полное среднее (Московская Гимназия на Юго-Западе №1543, биологический профиль). В рамках сотрудничества Гимназии с различными научно-исследовательскими учреждениями проводил и представлял научную работу на международной конференции.

• С 01.09.2007 по настоящее время являюсь студентом дневного отделения ГУЗа (Государственный Университет по Землеустройству).

• Иностранные языки: английский – разговорный, немецкий – начальный уровень.

Дополнительное образование:

Обучался английскому языку в Лондоне, Kaplan Aspect London English School (3-4 Southampton Place, London, WC1A 2DA, UK).

Профессиональные навыки:

• Уверенное владение ОС Windows, начальный уровень работы в Linux

• Хорошее представление о работе сетевых протоколов

• Отличное знание современных программных продуктов для работы в Интернете, локальной сети

• Хорошее владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

О себе:

• Грамотен, исполнителен, коммуникабелен

• Хобби: туризм, фотография