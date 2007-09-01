Образование:
• Полное среднее (Московская Гимназия на Юго-Западе №1543, биологический профиль). В рамках сотрудничества Гимназии с различными научно-исследовательскими учреждениями проводил и представлял научную работу на международной конференции.
• С 01.09.2007 по настоящее время являюсь студентом дневного отделения ГУЗа (Государственный Университет по Землеустройству).
• Иностранные языки: английский – разговорный, немецкий – начальный уровень.
Дополнительное образование:
Обучался английскому языку в Лондоне, Kaplan Aspect London English School (3-4 Southampton Place, London, WC1A 2DA, UK).
Профессиональные навыки:
• Уверенное владение ОС Windows, начальный уровень работы в Linux
• Хорошее представление о работе сетевых протоколов
• Отличное знание современных программных продуктов для работы в Интернете, локальной сети
• Хорошее владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
О себе:
• Грамотен, исполнителен, коммуникабелен
• Хобби: туризм, фотография