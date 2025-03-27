Початковий UI/UX Designer

Привіт! Мене звати Андрій, і я випускник IT школи Hillel. Мої найсильніші риси – старанність, кмітливість та пунктуальність. Я розпочинаю свій професійний шлях у сфері IT та прагну отримати новий цінний досвід. Готовий вкладати час і зусилля у роботу, адже для мене найважливіше – розвиток та набуття нових навичок. Відповідально ставлюся до завдань і завжди націлений на результат. Готовий внести свій внесок у команду та розвиватися разом із нею.