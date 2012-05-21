Сайты, иллюстрации, логотипы

Интернет-компания «Stlanik» предоставляет полный цикл услуг по проектированию, разработке, продвижению и поддержке интернет-сайтов. В своем нынешнем составе мы существуем всего лишь 2 года. Но как независимые специалисты имеем за своими плечами опыт более 10 лет профессиональной работы в дизайне:

— Web-дизайн [ stlanik.ru/web ]

— Иллюстрации для сайтов и книжная графика [ stlanik.ru/paint ]

— Identity — разработка товарных знаков, эмблем, логотипов [stlanik.ru/logo ]

— Полиграфия, наружная реклама и оформление [ stlanik.ru/design ]

А также порядка 5 лет профессиональной разработки интернет-систем:

— Разработка эксклюзивных программных решений на PHP от корпоративных интранет-систем до бизнес-автоматизации средних предприятий;

— Владение ООП, PHP MVC фреймворками: Zend Framework, CodeIgniter Framework, YII Framework;

— Многолетний опыт работы со следующими CMS: Drupal, Joomla, NetCat.

Наша компания имеет собственную, полноценную CMS, которая успешно внедрена в несколько десятков региональных сайтов. Вы можете более подробно ознакомиться с функциональными возможностями Stlanik CMS и приобрести ее.

Основные направления деятельности

— Проектирование и разработка корпоративных Интернет или интранет-систем, корпоративных сайтов;

— Разработка Интернет-магазинов;

— Техническая поддержка сайтов;

— Разработка фирменного стиля;

— Разработка дизайна сайтов и интранет-систем;

— Иллюстрации для сайтов и книжная графика;

— Дизайн-поддержка компаний.

Ищем заказчиков на все перечисленные виды деятельности и долгосрочное сотрудничество.

Официальный сайт: stlanik.ru