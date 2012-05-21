Интернет-компания «Stlanik» предоставляет полный цикл услуг по проектированию, разработке, продвижению и поддержке интернет-сайтов. В своем нынешнем составе мы существуем всего лишь 2 года. Но как независимые специалисты имеем за своими плечами опыт более 10 лет профессиональной работы в дизайне:
— Web-дизайн [ stlanik.ru/web ]
— Иллюстрации для сайтов и книжная графика [ stlanik.ru/paint ]
— Identity — разработка товарных знаков, эмблем, логотипов [stlanik.ru/logo ]
— Полиграфия, наружная реклама и оформление [ stlanik.ru/design ]
А также порядка 5 лет профессиональной разработки интернет-систем:
— Разработка эксклюзивных программных решений на PHP от корпоративных интранет-систем до бизнес-автоматизации средних предприятий;
— Владение ООП, PHP MVC фреймворками: Zend Framework, CodeIgniter Framework, YII Framework;
— Многолетний опыт работы со следующими CMS: Drupal, Joomla, NetCat.
Наша компания имеет собственную, полноценную CMS, которая успешно внедрена в несколько десятков региональных сайтов. Вы можете более подробно ознакомиться с функциональными возможностями Stlanik CMS и приобрести ее.
Основные направления деятельности
— Проектирование и разработка корпоративных Интернет или интранет-систем, корпоративных сайтов;
— Разработка Интернет-магазинов;
— Техническая поддержка сайтов;
— Разработка фирменного стиля;
— Разработка дизайна сайтов и интранет-систем;
— Иллюстрации для сайтов и книжная графика;
— Дизайн-поддержка компаний.
Ищем заказчиков на все перечисленные виды деятельности и долгосрочное сотрудничество.
Официальный сайт: stlanik.ru