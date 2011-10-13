Stmirov

Станислав Stmirov

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Копирайтинг/SEO копирайтинг - от $2.

Рерайтинг - от $1.5.

Набор текста с аудиозаписи - от $1,5 за 5 минут.

Отзывы заказчиков

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Копирайт. Персонально для Миров Станислав
Станислав на "отлично" справился с поставленной задачей. Текст получился насыщенным и именно таким, каким я хотела его видеть. Рекомендую его как профессионала своего дела.
О таком заказчике как Алла можно только мечтать. С ней было легко работать, да и просто приятно общаться. Очень надеюсь на дальнейшее и долгосрочное сотрудничество. Я буду рад видеть Вас, Алла, в числе моих постоянных заказчиков.
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