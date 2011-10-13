Копирайтинг/SEO копирайтинг - от $2.
Рерайтинг - от $1.5.
Набор текста с аудиозаписи - от $1,5 за 5 минут.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Станислав на "отлично" справился с поставленной задачей. Текст получился насыщенным и именно таким, каким я хотела его видеть. Рекомендую его как профессионала своего дела.
Ответный отзыв
О таком заказчике как Алла можно только мечтать. С ней было легко работать, да и просто приятно общаться. Очень надеюсь на дальнейшее и долгосрочное сотрудничество. Я буду рад видеть Вас, Алла, в числе моих постоянных заказчиков.