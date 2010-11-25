Stolica_realty

Учредитель и Генеральный Директор 8 агентств недвижимости в Москве

Родился 05.06.1966 в Москве. С 1984 по 1986 проходил срочную службу в пограничных войсках под Благовещенском. Старший сержант запаса. В 1991 окончил Московский Государственный Университет Экономики и Статистики по специальности Мировая Экономика с красным дипломом.

После распада Советского Союза работал в Российском посольстве в Италии. В 1996 вернулся на Родину, где сконцентрировался на развитие своего бизнеса.

В данный момент учредитель 8 агентств недвижимости, 1 строительной компании, а также имею постоянную работу в госаппарате в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РФ.

Свободно владею 6 языками. О себе: ответственный, принципиальный, целеустремленный