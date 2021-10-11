Смонтирую всё, что вашей душе угодно

Здравствуйте!

Уже на протяжении нескольких лет я занимаюсь любительским монтажом видеороликов. Изначально работала в Sony Vegas, затем перешла на Adobe Premier Pro и Adobe After Effects. Создавала мини-клипы для знакомых, видео-визитки, а также ролики для разного рода мероприятий. Самым большим проектом была съёмка золотой свадьбы. Знание английского языка имеется, буду рада использовать его в работе.

Хочу подметить, что в своём ремесле я проявляю такие качества, как усидчивость, трудолюбие и терпение. Юмор и творческий подход в деле никогда не обхожу стороной.

На данный момент обучаюсь на втором курсе московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС" на факультете менеджмент. Институт не препятствует моему стремлению создавать короткометражные ролики, так как я грамотно планирую своё время.

Надеюсь, что я смогу помочь вам в осуществлении ваших задумок, а вы - в реализации моего потенциала!

Всего доброго!