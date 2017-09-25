DJ/Sound Producer/ Motion Designer/ Event Manager/
Опыт работы как Звукорежиссер,Motion Designer, Sound Producer 12 лет.
Работая арт директором ночного клуба, неоднократно обращался к фрилансерам, порой не получая должного результата, пришел к мысли обучения всех тонкостей аудио-видео производства, за 12 лет создал огромное количество работ, часть из которых будет представлена в моем портфолио.
Написал более ста ремиксов, треков, bootleg, mash up, cover track, background music. Многократный победитель конкурсов ремиксов на самом крупнейшем сайте для Ди-джеев Promo Dj.
Там же попадал неоднократно в топ 100 ди-джеев и ремиксеров на высшие ступени. Был издан сингл на самом популярном сайте по продаже клубной музыки для ди-джеев Beatport.
Сотрудничаю с артистами из разных стран.
Портфолио
- Dj Mashup Style157 просмотров
- Фото отчет для гостей ночного клуба208 просмотров
- Слайд-шоу для фотомодели.181 просмотр
- Слайд шоу. Услуги в сфере недвижимости167 просмотров
- Villa La Mancha170 просмотров
- Вьетнамский метод приготовления кофе 2.0130 просмотров
- Оригинальный вьетнамский метод приготовления кофе186 просмотров