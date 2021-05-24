Ты ищешь фрилансера достаточно профессионального что он мог выполнить твою работу в короткие сроки быстро и качественно. Ты его нашел
Привет меня зовут Виктор я изучаю видео монтаж 2 года почему я спросишь ты ?
Все просто отвечу я
- Качество
- скорость
- эффективно
- всегда на связи
пиши мне готов в телеграмм проконсультировать https://t.me/Stormis и помни Я с тобой до победного .
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пример моих работ35 просмотров
- Пример моих работ красивый монтаж46 просмотров
- Пример моих работ (слайд шоу)26 просмотров
- Интро фрилансера33 просмотра