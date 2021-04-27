Разработка лого и айдентики

Привет! Меня зовут Аркадий. Я живу и работаю в городе Москве. Я занимаюсь созданием логотипов и фирменных стилей. Логотип- это знак (символ), состоящий из текста и графики, являющийся отличительным для компании. В идеале логотип графическими средствами должен выражать основное направление деятельности компании. В широком смысле логотип означает имя, символ или торговую марку, разработанную для легкой узнаваемости. Логотип должен привлекать внимание. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с тысячами логотипов. Они встречаются практически на любом товаре.

Я занимаюсь разработкой логотипов уже 8 лет. С моими работами Вы сможете ознакомиться в портфолио. С радостью создам для вас и вашей компании уникальный логотип, знак и уже на его основе отличный фирменный стиль. По всем интересующим Вас вопросам Вы можете написать мне заполнив форму этого сайта. Так же буду рад получить от Вас письмо на адрес: [email protected] или переговорить с Вами по телефону: 8 968 379 80 60. Открыт для сотрудничества с рекламными агентствами. Буду рад видеть Вас в числе моих заказчиков!