$500
Необходимо написать скрипты переноса данных из vbulletin 3.8.х в форум на 1с-Битрикс. Про проблему с паролями пользователей в курсе, вопрос решенный. всего в базе около 4,5 миллиона записей.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Необходимо написать скрипты переноса данных из vbulletin 3.8.х в форум на 1с-Битрикс. Про проблему с паролями пользователей в курсе, вопрос решенный. всего в базе около 4,5 миллиона записей.
Перенос базы сообщений и пользователей из vBulletin 3 в форум построеный на 1С-Битриксе
Форум основный на vBulletin 4 или 1С-Битрикс. Заказчик – юр.лицо, оплата по безналу приветствуется. Основные моменты следующие. - Полностью новый личный кабинет пользователя - Модифицированный профиль пользователя ...