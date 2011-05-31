Storyteller

Светлана Жигалина Storyteller

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

ФИО: Жигалина Светлана Владимировна

Контактные данные: 8-916-670-79-29 (моб.), [email protected] ,

мини-портфолио http://ru.fotoalbum.eu/Jigalina

Дата рождения: 13.04.1983

Возраст: 25 лет

Гражданство: РФ

Национальность: русская

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

Место прописки, проживания: Москва, ВАО, м. Сокольники

Образование: Московский Гуманитарный Университет, ф-т психологии,

специализация – «Социальная и профессиональная адаптация населения»,

дата окончания – июнь 2006

Опыт работы (начиная с последнего):

- копирайтер pr-агентства «PR-Premier» (написание текстов для СМИ различной тематики) (август 2008 – по н/в)

– автор журнала «Interni» (архитектура, дизайн интерьера) (февраль 2008 – по н/в)

– автор журнала «Здоровье» (апрель 2007 – январь 2008)

– литературный и стилистический редактор журнала «My horse» (конный спорт) (май 2007

– январь 2008)

– редактор специальных рекламных проектов журналов «Cosmopolitan», «Cosmopolitan

Shopping», «Cosmopolitan Beauty», «Cosmo Магия» (ИД «Independent media Sanoma

Magazines») (январь 2007- август 2008)

– автор художественных литературных текстов для журнала «Даша» (ИД «Бурда») (январь

2006 - ноябрь 2006)

Иностранный язык: английский (Upper Intermediate)

Дополнительно: водительские права категории «В», ПК: уверенный пользователь (MS Office, Mac, In design, Qvark)

Личные качества:

– грамотная речь (устная и письменная);

– тактичность;

– обязательность;

– ответственность;

– умение работать в режиме deadline;

– желание учиться новому;

– желание развиваться.