Storyteller

Светлана Жигалина StorytellerStoryteller
ФИО: Жигалина Светлана Владимировна
Контактные данные: 8-916-670-79-29 (моб.), [email protected] ,
мини-портфолио http://ru.fotoalbum.eu/Jigalina
Дата рождения: 13.04.1983
Возраст: 25 лет
Гражданство: РФ
Национальность: русская
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Место прописки, проживания: Москва, ВАО, м. Сокольники
Образование: Московский Гуманитарный Университет, ф-т психологии,
специализация – «Социальная и профессиональная адаптация населения»,
дата окончания – июнь 2006
Опыт работы (начиная с последнего):
- копирайтер pr-агентства «PR-Premier» (написание текстов для СМИ различной тематики) (август 2008 – по н/в)
– автор журнала «Interni» (архитектура, дизайн интерьера) (февраль 2008 – по н/в)
– автор журнала «Здоровье» (апрель 2007 – январь 2008)
– литературный и стилистический редактор журнала «My horse» (конный спорт) (май 2007
– январь 2008)
– редактор специальных рекламных проектов журналов «Cosmopolitan», «Cosmopolitan
Shopping», «Cosmopolitan Beauty», «Cosmo Магия» (ИД «Independent media Sanoma
Magazines») (январь 2007- август 2008)
– автор художественных литературных текстов для журнала «Даша» (ИД «Бурда») (январь
2006 - ноябрь 2006)
Иностранный язык: английский (Upper Intermediate)
Дополнительно: водительские права категории «В», ПК: уверенный пользователь (MS Office, Mac, In design, Qvark)
Личные качества:
– грамотная речь (устная и письменная);
– тактичность;
– обязательность;
– ответственность;
– умение работать в режиме deadline;
– желание учиться новому;
– желание развиваться.