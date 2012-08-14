Ценовой Мониторинг

Ценовой мониторинг- моя основная специализация.

Практика сбора ценовой информации показывает, что основное затруднение обычно вызывает сопоставление цен на продукцию с различными техническими параметрами и характеристиками. Порой сами продавцы не могут свести в единую систему всю имеющуюся информацию. Поэтому основной задачей нашей услуги становится не только сбор ценовой информации, но и четкая и правильная классификация полученных сведений.

Информация по всем поставщикам, сведенная в единную таблицу, легко поддается визуальному анализу. Очевидными становятся широта, глубина или специализация ассортимента компании. Обновление информации происходит ежедневно в режиме on-line.

Услуги по ценовому мониторингу произвожу, для любой отрасли на уровне города, региона, страны.