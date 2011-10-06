Юридические услуги

Опыт работы

Период работы: С июля 2002 года по настоящее время

Должность: Юрист / Начальник юридического отдела

Должностные обязанности и достижения:

- грамотное составление документов, с умением на основании норм действующего законодательства показать обоснованность указанных в них требований, умение формулировать и четко выражать свои мысли в исходящих документах;

- умение доказательно отстаивать точку зрения в органах судебной власти, опыт обжалования судебных актов в вышестоящих инстанциях, судах общей юрисдикции, арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанций;

- грамотное применение норм налогового, административного, гражданского, гражданского процессуального, арбитражного процессуального, трудового законодательства, законодательства о государственной гражданской службе, касающегося государственной регистрации и учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- умение отбирать в больших массивах информации интересующую;

- умение самостоятельно принимать решения, организовать свое рабочее время, поставив вопрос самостоятельно обеспечить поиск решения;

- способности работы над поставленными вопросами, как в команде, так и самостоятельно;

- навыки формирования юридического отдела "с нуля", распределения должностных обязанностей, постановки целей и контроля итогового результата по поставленным вопросам;

- опыт ведения дел в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также представление интересов в государственных органах при рассмотрении правовых вопросов;

- опыт разработки и подготовки проектов трудовых договоров, контрактов государственной гражданской службы;

- опыт проведения правовой экспертизы учредительных документов юридических лиц на соответствие требованиям действующего законодательства, подготовка по их завершении заключений;

- опыт подготовки заключений на выносимые по результатам проведенных налоговыми органами мероприятий налогового контроля проектов решений о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности, обжалования ненормативных правовых актов налогового органа.