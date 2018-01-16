Вкратце распишу, чем бы я мог помочь вам.
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Транскрибация (расшифровка аудио с диктофонной записи).
Благодаря навыку свободного общения с носителями языка я брал интервью у различных разработчиков на выставке ИгроМир, а после сам делал расшифровку наших диалогов.
Работаю по таким расценкам: аудио - 10 рублей/минута ; видео - 15 рублей/минута.
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Рерайт текстов (включая перевод статей с иностранного), ведение новостного блога, заполнение сайта контентом
Также есть опыт написания уникальных статей по игровой тематике. С примерами можно ознакомиться по этим ссылкам.
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