Периодиче
В основном занимаюсь настройкой Директа, Adwords и таргетированной рекламы Вконтакте.
Превращаю посетителей в живые деньги.
Занимаюсь комплексным продвижением сайтов в поисковых системах (Яндекс, Гугл, Рамблер)
Делаю результативные показатели по трафику.
Настройка контекстной рекламы, ремаркетинг, тизерные сети, арбитраж трафика, высокие конверсии лендингов (при условии соблюдения рекомендаций касательно дизайна).
Нахожу лучшие решения конвертации вашего трафика по схеме: посетитель — прибыль.
Гибкий подход к ценам, приветствую живое (голосовое) общение.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Работа с Директом139 просмотров