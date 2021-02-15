Strange_still

И кичиться нет смысла, если похвала привидилась

Коррекция фото, рисование, инвестирование, создание сайтов, программирование-для резюме; прочтение зарубежной литературы, постижение всеобъемлющего мира психологии и философских течений-для души. Самоучка, поэтому не смогу участвовать в процессе конкуренции среди высококвалифицированных специалистов. Выполняю работу таким образом, чтобы по завершению приходилось чувствовать солёный привкус слёз радости.