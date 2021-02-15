Strange_still

Николай Смоленцев Strange_stillStrange_still
23 годаРоссия/Омск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
И кичиться нет смысла, если похвала привидилась
Коррекция фото, рисование, инвестирование, создание сайтов, программирование-для резюме; прочтение зарубежной литературы, постижение всеобъемлющего мира психологии и философских течений-для души. Самоучка, поэтому не смогу участвовать в процессе конкуренции среди высококвалифицированных специалистов. Выполняю работу таким образом, чтобы по завершению приходилось чувствовать солёный привкус слёз радости.
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