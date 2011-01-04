Stranger525

Программы, фотография, дизайн лого

Инженер-программист-экономист

Разрабатываю:

+ прикладные программы, программы для учебы (Pascal, Delphi, Prolog)

+ базы данных (FireBird, InterBase)

+ Конфигрурации в 1С Предприятие 8.1

Работа с:

+ фотографией (коллаж, ретушь, любые эффекты с фото(замена чего-либо, устранение дефектов художественное оформление и т.п.) (Photoshop)

+ создание логотипов (CorelDraw)

Разное:

+ технический перевод текстов

+ набор текстов (печать с рукописной копии)

+ доклады/рефераты

и т.п.

Общение и получение требований и пожеланий по работе осуществляется через

ICQ: 565966432

возможно skype, e-mail