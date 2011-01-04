Stranger525

Программы, фотография, дизайн лого
Инженер-программист-экономист
Разрабатываю:
+ прикладные программы, программы для учебы (Pascal, Delphi, Prolog)
+ базы данных (FireBird, InterBase)
+ Конфигрурации в 1С Предприятие 8.1
Работа с:
+ фотографией (коллаж, ретушь, любые эффекты с фото(замена чего-либо, устранение дефектов художественное оформление и т.п.) (Photoshop)
+ создание логотипов (CorelDraw)
Разное:
+ технический перевод текстов
+ набор текстов (печать с рукописной копии)
+ доклады/рефераты
и т.п.
Общение и получение требований и пожеланий по работе осуществляется через
ICQ: 565966432
возможно skype, e-mail
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