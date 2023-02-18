Strangers894

Владимир Strangers894

 
29 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер

Я творческий и опытный копирайтер с более чем 5 летним стажем работы в сфере маркетинга и рекламы. Мои навыки включают создание продающих текстов для онлайн и офлайн каналов маркетинга, включая социальные сети, электронную почту, брошюры, рекламные объявления и другие материалы. Я умею работать как в команде, так и самостоятельно, справляюсь с задачами в ограниченные сроки, имею хорошее понимание того, как создавать контент, который привлекает внимание и вызывает доверие у целевой аудитории.

Опыт работы:

Копирайтер в компании XYZ Март 2020 – настоящее время

  • Создание контента для сайта, социальных сетей, электронной почты, рекламных объявлений и других каналов маркетинга.

  • Разработка маркетинговых стратегий и планов контента в соответствии с бизнес-целями компании.

  • Изучение целевой аудитории, конкурентов и индустрии для создания наиболее эффективного контента.

Копирайтер в компании ABC Январь 2018 – Февраль 2020

  • Создание контента для блога, сайта, социальных сетей и электронной почты.

  • Участие в разработке маркетинговых стратегий и планов контента.

  • Отслеживание и анализ результатов контента, внесение изменений для повышения эффективности.

Образование:

Бакалавр филологии Университет им. И.И.Иванова 2014-2018

Дополнительные курсы:

Курс «Копирайтинг в digital-сфере» Центр онлайн-обучения "Skillbox" 2021

Навыки:

  • Создание продающих текстов для различных каналов маркетинга

  • Изучение целевой аудитории, конкурентов и индустрии

  • Разработка маркетинговых стратегий и планов контента

  • Анализ результатов контента и внесение