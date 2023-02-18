Strangers894

Я творческий и опытный копирайтер с более чем 5 летним стажем работы в сфере маркетинга и рекламы. Мои навыки включают создание продающих текстов для онлайн и офлайн каналов маркетинга, включая социальные сети, электронную почту, брошюры, рекламные объявления и другие материалы. Я умею работать как в команде, так и самостоятельно, справляюсь с задачами в ограниченные сроки, имею хорошее понимание того, как создавать контент, который привлекает внимание и вызывает доверие у целевой аудитории.
Опыт работы:
Копирайтер в компании XYZ Март 2020 – настоящее время
Создание контента для сайта, социальных сетей, электронной почты, рекламных объявлений и других каналов маркетинга.
Разработка маркетинговых стратегий и планов контента в соответствии с бизнес-целями компании.
Изучение целевой аудитории, конкурентов и индустрии для создания наиболее эффективного контента.
Копирайтер в компании ABC Январь 2018 – Февраль 2020
Создание контента для блога, сайта, социальных сетей и электронной почты.
Участие в разработке маркетинговых стратегий и планов контента.
Отслеживание и анализ результатов контента, внесение изменений для повышения эффективности.
Образование:
Бакалавр филологии Университет им. И.И.Иванова 2014-2018
Дополнительные курсы:
Курс «Копирайтинг в digital-сфере» Центр онлайн-обучения "Skillbox" 2021
Навыки:
Создание продающих текстов для различных каналов маркетинга
Изучение целевой аудитории, конкурентов и индустрии
Разработка маркетинговых стратегий и планов контента
Анализ результатов контента и внесение