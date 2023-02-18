Strangers894

Копирайтер

Я творческий и опытный копирайтер с более чем 5 летним стажем работы в сфере маркетинга и рекламы. Мои навыки включают создание продающих текстов для онлайн и офлайн каналов маркетинга, включая социальные сети, электронную почту, брошюры, рекламные объявления и другие материалы. Я умею работать как в команде, так и самостоятельно, справляюсь с задачами в ограниченные сроки, имею хорошее понимание того, как создавать контент, который привлекает внимание и вызывает доверие у целевой аудитории.

Опыт работы:

Копирайтер в компании XYZ Март 2020 – настоящее время

Создание контента для сайта, социальных сетей, электронной почты, рекламных объявлений и других каналов маркетинга.

Разработка маркетинговых стратегий и планов контента в соответствии с бизнес-целями компании.

Изучение целевой аудитории, конкурентов и индустрии для создания наиболее эффективного контента.

Копирайтер в компании ABC Январь 2018 – Февраль 2020

Создание контента для блога, сайта, социальных сетей и электронной почты.

Участие в разработке маркетинговых стратегий и планов контента.

Отслеживание и анализ результатов контента, внесение изменений для повышения эффективности.

Образование:

Бакалавр филологии Университет им. И.И.Иванова 2014-2018

Дополнительные курсы:

Курс «Копирайтинг в digital-сфере» Центр онлайн-обучения "Skillbox" 2021

Навыки: