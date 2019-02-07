Транскрибация (звук из видео и аудио файлов в текст)

Могу за 120 рублей перевести 10 минут аудио/видео в текст (1 минута вашей записи = 12р.)

10 минут аудио/видео = 1 час работы.

Речь переносится в текст дословно, с разбивкой на абзацы, без слов-паразитов, повторяющихся слов и лишних звуков.

По вашему желанию выполняю редактирование, форматирование текста и обозначаю участников (если позволяет запись).

Записи плохого качества, с наличием шума, резких звуков, криков, быстрой, невнятной речью: + 30% к стоимости транскрибации.

Сроки сдачи работы зависят от размера, но не дольше 3-5 дней (если файл очень большой).

Сроки могут различаться в зависимости от сложности задания.

Сделаю как можно быстрее.

Работаю по предоплате 50%. После получения записи и предоплаты выполняю работу и отправляю вам скриншоты. После оплаты остальных 50% отправляю готовую работу в том формате, который удобен для вас (txt, doc, rtf, PDF и т.д.).