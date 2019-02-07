Могу за 120 рублей перевести 10 минут аудио/видео в текст (1 минута вашей записи = 12р.)
10 минут аудио/видео = 1 час работы.
Речь переносится в текст дословно, с разбивкой на абзацы, без слов-паразитов, повторяющихся слов и лишних звуков.
По вашему желанию выполняю редактирование, форматирование текста и обозначаю участников (если позволяет запись).
Записи плохого качества, с наличием шума, резких звуков, криков, быстрой, невнятной речью: + 30% к стоимости транскрибации.
Сроки сдачи работы зависят от размера, но не дольше 3-5 дней (если файл очень большой).
Сроки могут различаться в зависимости от сложности задания.
Сделаю как можно быстрее.
Работаю по предоплате 50%. После получения записи и предоплаты выполняю работу и отправляю вам скриншоты. После оплаты остальных 50% отправляю готовую работу в том формате, который удобен для вас (txt, doc, rtf, PDF и т.д.).