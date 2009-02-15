Strawberry_field

Рябова Татьяна

_______________________________________

Образование:

Незаконченное высшее.

• 2005 г. – 2010 г. – Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. Факультет английского языка, специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, 4 курс, дневное отделение.

• 1994 г. – 2005 г. – Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка г. Кирова. Закончила с серебряной медалью. В соответствии с аттестатом имею квалификацию «переводчик с английского языка».

________________________________________

Опыт работы:

Октябрь 2006 г. – февраль 2009 г. - репетиторская работа с людьми разного возраста.

Имею опыт преподавания основ чтения, перевода, аудирования, письма, говорения на английском языке.

Сентябрь 2008 г. – декабрь 2008 г. – переводы интервью с русского языка на английский для иностранных компаний.

________________________________________

Профессиональные навыки:

Умею работать с техническими и художественными текстами на английском языке;

Оперирую навыками перевода текстов с английского языка на русский и с русского на английский.

________________________________________

Иностранные языки:

Английский язык (свободное владение)

Французский язык (средний уровень)

Испанский язык (средний уровень)

________________________________________

Дополнительная информация:

Владение базовыми компьютерными программами (Microsoft Word, Excel, Power point), Internet.

________________________________________

Личные качества:

Работоспособность, коммуникабельность, исполнительность, сосредоточенность, ответственность.