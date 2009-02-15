Strawberry_field

Рябова Татьяна
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Образование:
Незаконченное высшее.
• 2005 г. – 2010 г. – Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. Факультет английского языка, специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, 4 курс, дневное отделение.
• 1994 г. – 2005 г. – Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка г. Кирова. Закончила с серебряной медалью. В соответствии с аттестатом имею квалификацию «переводчик с английского языка».
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Опыт работы:
Октябрь 2006 г. – февраль 2009 г. - репетиторская работа с людьми разного возраста.
Имею опыт преподавания основ чтения, перевода, аудирования, письма, говорения на английском языке.
Сентябрь 2008 г. – декабрь 2008 г. – переводы интервью с русского языка на английский для иностранных компаний.
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Профессиональные навыки:
Умею работать с техническими и художественными текстами на английском языке;
Оперирую навыками перевода текстов с английского языка на русский и с русского на английский.
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Иностранные языки:
Английский язык (свободное владение)
Французский язык (средний уровень)
Испанский язык (средний уровень)
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Дополнительная информация:
Владение базовыми компьютерными программами (Microsoft Word, Excel, Power point), Internet.
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Личные качества:
Работоспособность, коммуникабельность, исполнительность, сосредоточенность, ответственность.