[b]О нас:[/b] Мы стремительно развивающаяся команда, ценим качество кода и услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам и партнерам. Мы ищем ответсвенного и надежного разработчика для выполнения текущей задачи, и дальнейшего сотрудничества. [i] Вы будете тесно сотрудничать ...
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать 2 концепции главной страницы для интернет-магазина мебели. Пример сайтов, которые нравятся: https://tinkerwatches.com/ http://weaintplastic.com/ https://www.etq-amsterdam.com/ https://wholedesignstudios.com/ http://chriswilhitedesign.com/ Детали проекта готовы обсуждать с подходящим кандидатом.Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создать и установить новый шаблон для интернет магазина, тематика - мобильные телефоны. Цветовая гамма - синий, красный, желтый и зеленый цвета. Основные требования : - описание товара в таблице с выделяющимся фоном - кнопка купить/в корзину зелёная ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно сделать : 1. Убрать везде кнопку "версия для печати" 2. Кнопку "Вконтакте-мне " поставить науровне с рейтингом товара. 3. Заменить окно авторизации на сайте удобной кнопкой "вход" под шапкой сайта. 4. Размер изображений на витрине должен быть больше ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужно сделать : 1. Убрать везде кнопку "версия для печати" 2. Кнопку "Вконтакте-мне " поставить науровне с рейтингом товара. 3. Заменить окно авторизации на сайте удобной кнопкой "вход" под шапкой сайта. 4. Размер изображений на витрине должен быть больше ...Закрыт13 лет назад
- $30
Требуется выполнить работу по сайту : откорректировать работу поиска на сайте , настроить "облако тегов", изменить некоторые шрифты. Сайт не возможно редактировать в режиме конструктора (WYSIWYG), только HTML, нужно и это устранить. Возможно долгосрочное сотрудничество. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо доработать и установить новый дизайн на информационном сайте оздоровительной тематики (йога). Сайт работает на движке CSM Danneo 0.5.3. Предпочтительны светлые цвета например: голубой, белый, синий, зеленый. Бюджет 50$. Оплата по завершению работы.Закрыт13 лет назад
- $100
Существует интернет-магазин на движке WebAsyst Shop-Script 295 с базовым шаблонным дизайном. Требуется: - Усовершенствовать дизайн, сделав его более целостным и гармоничным, подходящим для тематики «продажа мобильных телефонов». - Установить новый дизайн на готовый шаблон , не ...Закрыт13 лет назад