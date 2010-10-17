Streal

Роман Бережной Streal

 
38 летУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация Wordpress сайта, 6 страниц.

    $30

    [b]О нас:[/b]   Мы стремительно развивающаяся команда, ценим качество кода и услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам и партнерам.   Мы ищем ответсвенного и надежного разработчика для выполнения текущей задачи, и дальнейшего сотрудничества. [i]  Вы будете тесно сотрудничать ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы для интернет-магазина мебели

    Необходимо разработать 2 концепции главной страницы для интернет-магазина мебели. Пример сайтов, которые нравятся: https://tinkerwatches.com/ http://weaintplastic.com/ https://www.etq-amsterdam.com/ https://wholedesignstudios.com/ http://chriswilhitedesign.com/ Детали проекта готовы обсуждать с подходящим кандидатом.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется красивый шаблон для Webasyst 295

    Требуется создать и установить новый шаблон для интернет магазина, тематика - мобильные телефоны. Цветовая гамма - синий, красный, желтый и зеленый цвета. Основные требования : - описание товара в таблице с выделяющимся фоном - кнопка купить/в корзину зелёная ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка магазина на WebAsyst Shop-Script 295

    $250

    Нужно сделать : 1. Убрать везде кнопку "версия для печати" 2. Кнопку "Вконтакте-мне " поставить науровне с рейтингом товара. 3. Заменить окно авторизации на сайте удобной кнопкой "вход" под шапкой сайта. 4. Размер изображений на витрине должен быть больше ...

    FlashWebasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка магазина на WebAsyst Shop-Script 295

    $200

    Нужно сделать : 1. Убрать везде кнопку "версия для печати" 2. Кнопку "Вконтакте-мне " поставить науровне с рейтингом товара. 3. Заменить окно авторизации на сайте удобной кнопкой "вход" под шапкой сайта. 4. Размер изображений на витрине должен быть больше ...

    FlashWebasyst
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта WebAsyst

    $30

    Требуется выполнить работу по сайту : откорректировать работу поиска на сайте , настроить "облако тегов", изменить некоторые шрифты. Сайт не возможно редактировать в режиме конструктора (WYSIWYG), только HTML, нужно и это устранить. Возможно долгосрочное сотрудничество. ...

    HTMLWebasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка и установка нового дизайна Danneo 0.5.3

    $50

    Необходимо доработать и установить новый дизайн на информационном сайте оздоровительной тематики (йога). Сайт работает на движке CSM Danneo 0.5.3. Предпочтительны светлые цвета например: голубой, белый, синий, зеленый. Бюджет 50$. Оплата по завершению работы.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка и установка дизайна на Webasyst

    $100

    Существует интернет-магазин на движке WebAsyst Shop-Script 295 с базовым шаблонным дизайном. Требуется: - Усовершенствовать дизайн, сделав его более целостным и гармоничным, подходящим для тематики «продажа мобильных телефонов». - Установить новый дизайн на готовый шаблон , не ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад